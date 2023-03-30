CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı! Sokaklar çöple doldu

CHP'li belediyelerde klasik haline gelen iş bırakma eylemleri sürüyor...Ödeme sorunlarıyla patlak veren işçi krizlerine bir yenisi daha eklendi.Bu kez eylem İzmir'de Karşıyaka Belediyesi işçileri tarafından düzenlendi.DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle çeşitli eylemlerine devam ediyor.Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde 20.00-04.00 vardiyası işçileri ile 15.00-23.00 vardiyası işçileri iş bırakma eylemi düzenledi.Sendikadan yapılan açıklamaya yaklaşık 900 kişinin iş bıraktığı kaydedildi.İşçiler, şantiye alanında bir araya gelerek 'Şalter inecek bu iş bitecek' sloganları attı.Öte yandan, iş bırakma eylemi sonrası ilçede çöpler toplanmadı.Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.İlçe sakinleri, bu durumundan rahatsızlıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi.Sivil kıyafetli sivil araçlı kişilerin Karşıyaka Çarşısı'nda çöp topladığı haberi gelmesi üzerine bölgeye giden işçilerin, bu kişilere engel olmaya çalıştığı öğrenildi.Ayrıca işçiler eylem süresinin belli olmadığını ve gerekli ödemenin yapılana kadar eylemin süreceğini açıkladılar.