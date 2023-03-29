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Beyaz Gazete
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İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek

İstifasının ardından partisi tarafından hedef tahtasına oturtulan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösteren Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nun tarih önünde muhakkak hesap vereceğini söyledi.

İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek
Ekleme: 29.03.2023 - 09:11 Güncelleme: 29.03.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek
Siyasette hareketliliğin ardı arkası kesilmiyor...

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken, Millet İttifakı da adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti.

Ancak bu seçim muhalefette gerilime neden oldu.

Masadan kalkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme fikriyle yeniden ittifaka döndü.

İyi Parti'de kopuşlar başladı
Bu dakikadan sonra ise İyi Parti'de kopuşlar yaşanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlık masasına oturulması, İyi Parti'de taşları yerinden oynattı.

Ağıralioğlu'ndan muhalefeti topa tuttu
Geçtiğimiz hafta TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yavuz Ağıralioğlu, muhalefete çok sert eleştirilerde bulundu.

Ağıralioğlu, 'Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim.' tepkisinde bulunmuştu.

Partisinden istifa etti
Bir anda muhalefetin eleştiri oklarının çevrildiği isim olan Yavuz Ağıralioğlu 'gördüğü lüzum üzerine' İyi Parti'den istifa etti.

İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek

Yaşanan istifa şokunun ardından ise İyi Parti cephesinden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ağıralioğlu'na sert tepki
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki gösterdi.

'Tek adam rejiminin' devamına katkı sağlayanların tarih önünde 'muhakkak' hesabını vereceğini söyleyen Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline.

İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek
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