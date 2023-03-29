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İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından kameraların karşısına geçti. Yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceğinin sinyallerini veren Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na göndermelerle dolu ifadeler kullandı. Teröre karşı mesafeli olduklarının altını çizen İnce, "İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa!" dedi. Algı operasyonlarını sık sık kullanmasıyla bilinen CHP yandaşı FOX TV'den ise o anlara "Terör ayarı" geldi. Ana haberdeki görüntülerde İnce'nin söz konusu ifadelerinin kırpılması ve yayınlanmaması dikkat çekti.

İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Ekleme: 29.03.2023 - 20:59 Güncelleme: 29.03.2023 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Uzun yıllar CHP'de siyaset yapan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına da giren Muharrem İnce, daha sonra partisinden ayrılıp Memleket Partisi'ni kurmuştu. İnce şimdi de Cumhurbaşkanlığı yarışında Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldi.

İNCE'DEN GÖNDERMELER!

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Muharrem İnce görüşme sonrası yaptığı açıklamada adaylıktan çekilmeyeceği sinyallerini verirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...

İNCE: TERÖRLE MESAFE NETTİR

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ittifakların siyasette olması, menfaat ittifaklarının ise olmaması gerektiğini belirterek, 'İlke ittifakları olmalıdır ilke etrafında. İlkelerimiz bizim çok nettir. Biz bir Atatürk'ü tartıştırmayız, iki teröre karşı mesafeliyiz. PKK'sına, FETÖ'süne IŞİD'ine, aklınıza kim geliyorsa! Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor.' dedi. Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.

İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...

FOX'TAN 'İNCE' AYAR!

CHP yandaşı yayınlarıyla dikkat çeken FOX TV ise yine algı operasyonu alışkanlığından vazgeçmedi. Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX TV ana haber bülteninde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili yayınlanan haberde İnce'nin eleştirilerinin hiçbirine yer verilmedi. Özellikle İnce'nin 'Atatürkü tartışmayız ve terör örgütlerine mesafeleyiz' ifadelerini kullandığı o kısım FOX tarafından görmezden gelindi.
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İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
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