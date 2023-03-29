Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde anayasal ya da kanuni engel bulunmadığını söyledi.
Türkiye'nin gündemi en hararetli günlerinden birisini yaşıyor...
Resmi süreç devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imzayı tamamlayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleştiğini açıkladı.
Seçim süreci öncesinde ise klasik tartışmalar yeniden alevlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları başta olmak üzere birçok asılsız iddia gündeme gelmeye başlıyor.
Bu kapsamda partiler itiraz adımını atıyor.
Bakan Bozdağ'dan açıklama geldi
Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı.
"Aday olması anayasal hakkıdır"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır" dedi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok"
Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur.
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