Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında engel yok

Türkiye'nin gündemi en hararetli günlerinden birisini yaşıyor...Resmi süreç devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK); Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imzayı tamamlayan Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarının kesinleştiğini açıkladı.Seçim süreci öncesinde ise klasik tartışmalar yeniden alevlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmaları başta olmak üzere birçok asılsız iddia gündeme gelmeye başlıyor.Bu kapsamda partiler itiraz adımını atıyor.Bakan Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda önemli bir açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır" dedi.Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimde cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olması Anayasal hakkıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir Anayasal ya da kanuni engel yoktur.