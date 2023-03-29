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2023, 40 yılın en verimsiz hamsi sezonu oldu

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, 1 Eylül'de başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunda hamsinin son 40 yılın en verimsiz dönemini geçirdiğini söyledi.

Ekleme: 29.03.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.03.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
2023, 40 yılın en verimsiz hamsi sezonu oldu
Denizlerde av sezonu bu yıl balıkçıların yüzünü güldürmedi.

1 Eylül tarihinde başlayıp 15 Nisan'da sonlanacak olan avlanma sezonunun balıkçılar açısından zaman zaman sıkıntılı geçti.

'Son 40 yılın en az ve kısır hamsi dönemi'
Sezon başında palamutta bekledikleri bolluğun yaşandığını ifade eden Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, aynı durumun hamsi ve istavritte görülmediğini belirterek, 'Son 40 yılın en az ve kısır hamsi dönemini geçirdik. Vatandaşlarımıza balık arz edemedik, hep küçük olduğunu söylediler. Bu sezon bir de şöyle bir durum oldu. Tezgahlarda hamsi küçük görününce denetimler arttı. Tabi denetlenmesini destekliyoruz ancak yapılan denetimlerde balık boylarının istenilen boyda olduğu görüldü. Ancak etsiz ve cılız, uzun ve ince olduğu gözlemlendi' dedi.

'Palamutta son yılların en bol sezonu'
Özellikle hava sıcaklıklarının dönem dönem mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin balık avının etkilenmesinde etkenlerden olduğunu dile getiren Malkoç, 'Palamutta bu yıl son yılların en bol sezonunu geçirdik. Palamut avı yaklaşık 70 gün sürdü ve çok yoğun ilerledi' diye konuştu.

'İnşallah önümüzdeki sezon iyi olur'
Balık avı sezonunun 15 Nisan'da biteceğini hatırlatan Malkoç, 'Son yıllarda hamsi satılmayınca boyu kurtarmak şartıyla balık unu kurumlarına verdik. İstavrit de olmayınca sezonu kapattık. İnşallah önümüzdeki sezon iyi olursa vatandaşlarımıza daha ucuz ve bereketli balık arz etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsun'da tezgahlarda istavritin kilosu 60, uskumrunun kilosu 70, sardalyanın kilosu 50, levreğin kilosu 150 ve çipuranın kilosu ise 130 liradan satılıyor.
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