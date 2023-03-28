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Fahrettin Altun: Medya etiğinin test edildiği zamandan geçiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun medya etiği değerlerinin afet zamanlarında şifa olduğunu bu zamanlarda yapılan her haberin bir test anlamına geldiğini ifade etti.

Ekleme: 28.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 28.03.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Altun: Medya etiğinin test edildiği zamandan geçiyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"nde konuştu.

"DELİ GÖMLEKLERİNİ TOPLUMA GIYDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Yalan haberlerle toplumda kaos çıkarma peşinde olan zihniyete sert eleştirilerde bulunan Altun "Sistematik yalandan çarpıtmadan ve dezenformasyon besleniyorlar maalesef. Masa başında ürettikleri sözde haberlerle tezvirat makinesi gibi çalışıyorlar. Toplumu siyasal alanı ülke gündemini kurgu sansasyon ve manipülasyonla dizayn etmeye uğraşıyorlar. Fildişi kulelerinde kendi ideolojik kumaşlarından diktikleri deli gömleklerini topluma giydirmeye çalışıyorlar adeta." dedi.

İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarından satır başları;

Doğru ve güvenilir habercilik demokrasi için hayati bir rol oynamaktadır.

Ülkemizi ve kurumlarımızı yıpratma girişimleri çok boyutlu saldırılarla yürütülüyor. Türkiye bugünkü gibi güçlü olmasaydı saldırılarla da karşı karşıya kalmayacaktı.

Türkiye maksatlı yalan bilgiye, dezenformasyona, dünyada en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor.

Sistematik yalandan çarpıtmadan ve dezenformasyon besleniyorlar maalesef. Masa başında ürettikleri sözde haberlerle tezvirat makinesi gibi çalışıyorlar. Toplumu siyasal alanı ülke gündemini kurgu sansasyon ve manipülasyonla dizayn etmeye uğraşıyorlar. Fildişi kulelerinde kendi ideolojik kumaşlarından diktikleri deli gömleklerini topluma giydirmeye çalışıyorlar adeta.
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