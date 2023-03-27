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Murat Kurum açıkladı! İlk Evim Arsa projesinde kura çekimleri İstanbul'da

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre İlk Evim Arsa projesi kapsamında İstanbul Tuzla kuraları bugün çekilecek.

Ekleme: 27.03.2023 - 10:40 Güncelleme: 27.03.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Murat Kurum açıkladı! İlk Evim Arsa projesinde kura çekimleri İstanbul'daTarihin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanları devam ediyor.

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için başlatılan projeye binlerce vatandaş başvurdu.

Vatandaşların kira tutarlarından daha uygun kredi ödeyerek ev sahibi olduğu projede vatandaşların yüzleri gülüyor.

İlk Evim Arsa sahipleri belirleniyor
1 milyon arsa için ise başvurular kasım ayında sona ermişti.

Kura takvimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklamıştı.

Arsa için 1 Şubat'ta başlayan kura çekimleri, iş yeri için ise 15 Mart tarihinde başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında İlk Evim Arsa'da kura sırasının İstanbul'da olduğu açıklandı.

'İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz'
Murat Kurum sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!

İlk Evim Arsa projesinin kuraları
Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon 'İlk Evim Arsa' kuralarına da 20-27 Mart arasında devam edilecek.

22 ilde 32 bin 113 hak sahibinin belirleneceği kura takvimi şu şekilde:

20 Mart 2023: Edirne Merkez- 600 (Müstakil)
20 Mart 2023: Bolu Merkez- 750 (Müstakil)
20 Mart 2023: Rize Merkez- 30 (Müstakil)
20 Mart 2023: Düzce Merkez- 80 (Müstakil)
20 Mart 2023: Yalova Merkez- 100 (Müstakil)
20 Mart 2023: Çorum Merkez- 750 (Müstakil)
21 Mart 2023: Çanakkale Merkez- 700 (Müstakil)
21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez- Bin 400 (Müstakil)
21 Mart 2023: Erzurum Merkez- 500 (Müstakil)
22 Mart 2023: Manisa Merkez- 400 (Müstakil)
22 Mart 2023: Sivas Merkez- 600 (Müstakil)
22 Mart 2023: Sakarya Merkez- 400 (Müstakil)
22 Mart 2023: Mersin Merkez- 200 (Müstakil)
22 Mart 2023: Kütahya Merkez- Bin (Müstakil)
23 Mart 2023: Bursa Merkez- Bin (Müstakil)
23 Mart 2023: Van Merkez- 2 bin (Müstakil)
24 Mart 2023: Çankırı Merkez- 81 (Müstakil)
27 Mart 2023: Antalya Merkez- 10 bin (Müstakil)
27 Mart 2023: İstanbul Merkez- 10 bin (Müstakil)
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