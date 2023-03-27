Deprem bölgesinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

6 Şubat deprem felaketinin ardından hırsızlar deprem bölgedini gözlerine kestirdi.Depremden hemen sonra başlaya hırsızlık girişimlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.Bu kapsamda Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, depremzedelere ait çok sayıda iş yeri ile ikamette hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Zanlılara ait biri kırsal bölgede olmak üzere üç ayrı adreste yapılan aramalarda; toplam değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu değerlendirilen 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1 otomatik av tüfeği, 1 jeneratör, 3 PC kasası, 1 kamera, 1 TV, 4 elektrikli şofben, 2 cep telefonu, 1 çelik kasa, 1 fırın, 2 monitör ve 2 yazıcı ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.