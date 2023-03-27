6'lı koalisyonun yeni ayağı HDP Fransa'nın gündeminde: Türbülansa yol açabilir...

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri son günlerin en çok konuşulan konusu olmaya devam ediyor. France 24, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ve sonrası yaşanan gelişmeleri analiz etti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından çok az şeyde sonuç çıkacağını ifade eden Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Türkiye uzmanı Didier Billion, France 24'ün sorularını yanıtladı.HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı göstermemesinin çok önemli olduğunu belirten Billion, İYİ Parti'nin tutumuna dikkat çekti. Bu partinin bazı milletvekillerinin çok milliyetçi olduğunu vurguladı.İYİ Parti'nin HDP'ye sıcak bakmayacağını ve verilen tavizleri sorun olarak gördüğünü belirtti.HDP'nin 6'lı koalisyonda bir türbülansa yol açabileceğini belirten Billion, Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünen İYİ Partili seçmenin HDP nedeniyle fikrini değiştirebileceğini, bunun da Kılıçdaroğlu'nun oylarına HDP'nin doğrudan ya da dolaylı bir katkı sağlamayacağını ifade etti.Öte yandan Billion, HDP'nin Kürt kökenli seçmenin tamamından oy alamadığını da belirtiyor.