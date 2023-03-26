Son seçim anketi sonuçları nasıl? Başkan Erdoğan ve AK Parti oy oranı ne kadar? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

AK Parti oy oranı ne kadar? Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı son seçim anketi sonuçları nasıl? AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anket sonuçları ile ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.Ali İhsan Yavuz'un ifadelerinin satır başları:'En son; Mustafa Şen Başkanımız açıkladı. Yeni anketler de var. Sokağın dili de var. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. AK Parti'nin oyu 2018'dekinin altına düşmeyecek.''Bugün yüzde 41 çıkması demek, seçime kadar birkaç puan daha üstüne koyulacağı anlamına geliyor.''Seçime yaklaşıldığında kararsızların sayısı azalmaya başladıkça, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan teveccüh artmaya başlar.''Yine Cumhurbaşkanımız için son anketin yüzde 53 olduğunu gördük. Bunun daha da artacağını düşünüyorum. Bu resim ortaya çıktıkça Cumhur İttifakı'nın ne yapmak istediği biraz daha belirginleştikçe, Millet İttifakı'nın da ne yaptığı ortaya çıktıkca saflar biraz daha netleşecek.''2018'in oy oranının altına düşmeyecek AK Parti'nin oy oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine 2018 seçimlerindeki oy oranının altına düşmeyeceğini anketlere ve sokağa bakınca ortaya koymak mümkün.'