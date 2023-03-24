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Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren vatandaşlar, Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklaması üzerine başkent Paris'te bir araya gelerek gösteri düzenledi. Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Ülke genelindeki gösterilere organizatörlere göre 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.

Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı
Ekleme: 24.03.2023 - 14:10 Güncelleme: 24.03.2023 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı
Fransa'da, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa indi.

Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenlendi. Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Başkent Paris'te de polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Kentteki gösteriler devam ediyor. Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti. Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi. Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.

Gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Macron'un emeklilik reformu Fransa'yı savaş alanına çevirdi: Bir milyonu aşkın kişi sokağa çıktı
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