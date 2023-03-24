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Beyaz Gazete
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İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi: Partim kuruluş ilkelerinden saparsa ayrılırım

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ve HDP ile yapılan iş birliğine itiraz eden Ağıralioğlu, AK Parti'den ve MHP'den teklif aldığını doğruladı.

İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi: Partim kuruluş ilkelerinden saparsa ayrılırım
Ekleme: 24.03.2023 - 09:41 Güncelleme: 24.03.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti'de Yavuz Ağıralioğlu depremi: Partim kuruluş ilkelerinden saparsa ayrılırım
6'lı masanın, ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinden rahatsızlık duyan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, eleştirilerini geçtiğimiz günlerde tek tek sıraladı.

'Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim.' diyerek HDP ile yapılan pazarlıklara da karşı çıkan Ağıralioğlu'nun, Genel Başkan Meral Akşener'den sonraki dönemde İyi Parti'ye liderlik edebileceği konuşuluyor.

İtirazlarını yükselten Ağıralioğlu sessizliğini bozdu

Ağıralioğlu, hakkındaki iddialarla ilgili Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.

Açıklamalarıyla parti içindeki dinamikleri adeta sarsan Ağıralioğlu, başka bir siyasi partiden adaylık teklifi alıp almadığına ilişkin yöneltilen soruyu yanıtladı:

'AK Parti'den ve MHP'den teklifler geldi'

Bana hem AK Parti'den hem de MHP'den daha önce de teklifler gelmişti. Bakışım şu: Eğer bir milletvekili partisinden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli.

'Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa...'

Söz konusu İyi Partili vekil, her an parti değiştirebileceğiyle ilgili söylemlere yanıt verirken, bu ihtimali göz ardı etmedi: Parti, kuruluş ilkelerinden tamamen sapmışsa o zaman geçilebilir düşüncesindeyim. Bu açıklamaların ardından gözler, İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in nasıl bir takınacağına çevrildi.

'İyi Parti seçimlerde başarı sağlayamazsa...'

Öte yandan parti cephesinde Ağıralioğlu'nun söylediklerinden duyulan rahatsızlık şu şekilde aktarıldı.

Ağıralioğlu geleceğe oynuyor. Zeki birisi. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu seçilemezse, İyi Parti seçimlerde başarı sağlayamazsa, kızgın ve öfkeli delegelere oynayarak kendisini haklı göstermeye çalışacak.
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