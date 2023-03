Devlet Bahçeli'den çarpıcı mesaj: Artık gerçekleri görme zamanı! Bu millet bizim, bu devlet bizim!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun'da düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuştu. Bahçeli 'Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti bütünüyle sevme zamanıdır.' dedi.Bahçeli, büyük bir felaketin yaşandığı, hüznün, burukluğun, acının hep birlikte milletçe paylaşıldığı ve yaşandığı bir dönem içerisinde olunduğunu söyledi. Bazı konular üzerinde kısaca duracağını belirten Bahçeli, şu şekilde konuştu:Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır.Bahçeli, 9 Temmuz 2018'de Türkiye'de bir yönetim değişikliği olduğunu hatırlatarak, o günden bugüne ülkenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğini, bu yönetimin liderinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.Kadrosunun birikimli, tecrübeli, kabiliyetli insanlardan oluştuğuna değinen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:Bugünkü yönetimin uygulamalarını yakinen takip ettiğimizde her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor ve bununla ilgili de önemli adımlar atılıyor. 46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir. 46 gün içerisinde çadırlar kuruldu, konteynerler geldi, aş evleri açıldı, sosyal faaliyetler hep beraber oldu ama bunun yanında bir yıl içerisinde yapılması düşünülen kalıcı konutların da 7 binin üzerinde temeli atıldı.Bahçeli, bunun görmezlikten gelinemeyeceğini vurguladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:Televizyonlardaki karartıcı sözlere inanamayız. Bu millet bizimdir, bu devlet bizimdir ve her şeyden evvel de güçlüdür. Onun için ben Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki dönemde, milletimizin takdiriyle yarıda hiçbir şey bırakılmayacak ve iktidarı Allah'ın izniyle sürekli ve kalıcı olacaktır. Bu düşüncelerle hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.