Büyük Birlik Partisi Tokat Turhal ilçe başkanı Mesut Nur, Tokatlı vatandaşların isteği ve teveccühü ile milletvekili adayılı için kolları sıvadı. Tokat'ta esnaflık yapan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mesut Nur adayılık sürecinin netleşmesinin ardından gece gündüz demeden ziyaretlere vatandaşların istek ve arzularını dinlemeye başladı.

Büyük Birlik Partisi Tokat Milletvekili A. Adayı Mesut Nur, Parti binasında başvurusunu gerçekleştirdi. Vekil Adayı Mesut Nur yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı çatı altında seçime gireceklerini hatırlattı.

Mesut Nur konuşmasının devamında seçim barajı olmadığını vurgulayarak şu sözlere yer verdi:

''Seçime Büyük Birlik Partisi'nin yanı sıra Ak Parti ve MHP'nin ittifakıyla giriyoruz. Seçim barajı konusu partimiz için kalkmıştır. Partimiz 30'uncu yılını kutluyor. Bizlere bu siyasetin yolunu açan Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarına teşekkürlerimi iletiyorum”

“Tokat nüfusuna baktığımızda halkımızın yüzde 90'ı esnaf ve çiftçilerden oluşmakta, bizde gerek çiftçilik, hayvancılık ve gerekse esnaflık yapmaktayım. Halkımızın sorunlarını içten bilen bir kardeşiniz olarak adaylığımı bildirmek istiyorum”

Projelerinden de bahseden Vekil Adayı Nur; “ Seçimi kazanırsam Tokat'a Hafif ve Ağır Silah Fabrikası projesi ile ilgileneceğim. Ayrıca Turhal'a kapalı hayvan borsası kurarak 7/24 açık durmasını sağlamak bölgenin en güçlü hayvan pazarını Turhal'da oluşturmak istiyorum. Erbaa ve Niksar ilçemize mühimmat fabrikası kurmak, Zile ilçemize Traktör ve yedek parça fabrikası kurmak, Pazar, Artova, Yeşilyurt, Sulusaray Başçiftlik ilçelerimize 20 Bin işçinin çalışacağı tekstil fabrikaları kurmak için çalışacağım ve şu sıkıntısı olan bölgelerimize kapalı su sistemi kurulmasını sağlayacağım. Tokat'ımızı göç veren değil göç alan bir şehir konumuna getireceğim” dedi.















