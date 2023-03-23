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İki şehir arası 15 dakikaya inecek: 11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor

Karadeniz Sahil Yolu Projesi çerçevesinde olan ve 2019 yılında ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan, Ordu Çevre Yolu’nun ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Yol tamamlandığında yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak, 45 dakikalık Ordu-Giresun arası 15 dakikaya inecek.

İki şehir arası 15 dakikaya inecek: 11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor
Ekleme: 23.03.2023 - 13:28 Güncelleme: 23.03.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
İki şehir arası 15 dakikaya inecek: 11 milyar TL'lik projede çalışmalar devam ediyor
İlk etabı 4 yıl önce tamamlanarak hizmete açılan, 'Türkiye'nin en pahalı çevre yolu projesi' olarak değerlendirilen Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar sürüyor. Toplam proje bedeli 10 milyar 999 milyon TL olan, 21,4 kilometre uzunluğa, 6 adet tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü, 7 adet farklı seviyeli kavşağa sahip olan Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında yer alan, 440 metre uzunluğundaki çift tüplü Akçetepe-1 Tüneli'nde son perde geçen yıl kaldırılırken, yine Akçatepe-2 Tüneli'nde çalışmalarda sona gelindi.

Toplamda, 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşağın yer aldığı Ordu Çevre Yolu projesinin 11 kilometrelik ilk bölümü, 3 Mart 2019 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlattı

Birinci etabı açılmasına rağmen Ordu trafiğini ciddi oranda rahatlatan yol, şehir içinde araç yoğunluğunu da azaltıyor. Transit geçişleri hızlandıran proje, 2. etabın da tamamlanması ile şuanda 40-45 dakika olan yol mesafesini 15 dakikaya kadar indirecek. Projenin tamamlanması ile birlikte bir yılda yaklaşık 230 milyon liralık tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ordu Şehir Hastanesi'ne bağlantı noktaları bulunuyor

Ordu Üniversitesi ve yapımı devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantısı bulunan yol, hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de şehrin trafik akışını kolaylaştıracak.

'Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor

Yoldaki çalışmalar hakkında bilgi veren Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, “Buranın yapılışı ilk olarak 2006 yılında başladı. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Eskipazar Mahallesi'nde olan 700 metre uzunluğundaki giriş tüneli tamamlandı, Melet Irmağı tarafındaki viyadüklerde ise yoğun çalışma sürüyor. Devletimiz ödenekleri hızlı bir şekilde gönderiyor ve çalışmalar sürüyor. Burada Melet Irmağı tarafındaki köprüde ufak çaplı bir sorun var, orası çözüldüğünde açılmış olacak” dedi.

'Giresun ile burası 10 dakikaya inecek'

Muhtar Karaağaç, Giresun ile Ordu arasının çevreyolunun tam olarak faaliyete geçmesinin ardından 10 dakikaya ineceğine dikkat çekerek, “Halkın hizmetine açıldıktan sonra büyük araç şoförleri için de çok iyi olacak. Mesafe kısalacağı için yakıt tasarrufu da sağlanacak. İnşallah kısa zamanda çalışmalar bittiğinde güzel olacak” diye konuştu.

'Trafik sorunu kalmayacak'

Yapım çalışmaları devam eden Ordu Şehir Hastanesi'ne de bağlantılı olacak olan Ordu Çevre Yolu'nun trafiği ciddi oranda rahatlatacağını söyleyen Karaağaç, “Tam olarak açıldığında şehir merkezinde trafik sorunu kalmayacak. Vatandaşlar ve bu yolu kullananlar çok memnun. Önceden şehir merkezinden geçiş kimi zaman bir saat sürüyordu, şimdi 10 dakika sürmüyor. Bu yolda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.
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