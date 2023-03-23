Depremzede vatandaşlardan Bakan Kurum'a: Ne olur kazanın bu seçimi, onlar bize ev yapmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Gaziantep Nurdağı’nda TOKİ şantiyesini incelediği sırada vatandaşlarla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Depremzede vatandaşlar "Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6’lı masa. Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz." dedi.

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaşanan felaketin ardından devlet, tüm desteğiyle vatandaşların yardımına koştu. Tüm imkanlar seferber edilirken, bakanlar 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinden ayrılmıyor.Bu isimlerin başında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor. Bakan Kurum, son olarak Gaziantep Nurdağı'nda TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu.Burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum'a Nurdağlılar, 'Bakanım ne olur tekrar kazanın bu seçimi. Yoksa bize ev yapmaz bu 6'lı masa. Ne olur seçimi kazanın, size güveniyoruz. Önce Allah'a, sonra size' diye seslendi.