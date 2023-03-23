CHP'li ve İYİ Partili isimler HDP sorusunu duyunca 'dağılın abi' diyerek apar topar kaçıştı

HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, CHP'li Engin Altay ve Engin Özkoç 'Dağılın abi' diyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitmeye hazırlanırken milyonlarca vatandaş oy kullanıp tercihini yapacak.Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. Yedili Masa'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı ise aday göstermeyeceklerini açıkladı. Bu karar HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği şeklinde yorumlandı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusu sonrası YSK önünde açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'na konuşması sonrasında HDP'nin yapmış olduğu açıklama sorulunca, Dervişoğlu, CHP'li Engin Özkoç ve yanındaki partililerle birlikte YSK önünden apar topar ayrılmak zorunda kaldı.Öte yandan HDP'nin aralarında olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin başvuru dün YSK'ya yapıldı.Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin belgeleri CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu imzaladı. İYİ Partili Dervişoğlu, başvurunun ardından basın toplantısı düzenledi.Basın toplantısında ilginç bir an yaşandı. Bir muhabirin HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Dağılın abi' diyerek araya girdi ve kürsüdekiler soruyu yanıtsız bırakarak apar topar kaçıştı.