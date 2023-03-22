Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 101 adet Yasadışı Bahis, bin 125 Müstehcenlik ve 56 adet Oltalama Sitesileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek kapatıldı.Sosyal medya platformlarda Terör Örgütü Propagandası yapan 301 hesabın erişim engellemesi için adli kurumlarla yazışma yapılarak kapatıldı.