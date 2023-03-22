  • USD: 19,00 - 19,04
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medyada Terör Örgütü Propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Ekleme: 22.03.2023 - 10:56 Güncelleme: 22.03.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Siirt'te terör örgütü propagandası yapan 89 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 bin 101 adet Yasadışı Bahis, bin 125 Müstehcenlik ve 56 adet Oltalama Sitesileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek kapatıldı.

Sosyal medya platformlarda Terör Örgütü Propagandası yapan 301 hesabın erişim engellemesi için adli kurumlarla yazışma yapılarak kapatıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!
Ankara ve İstanbul sınıfta kaldı! Deprem bölgesinde şov var iş yok
Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi: Eşittir diyemezsiniz
CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! 'Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu'
Irak Başbakanı es-Sudani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor