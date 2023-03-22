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Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor

Sel felaketi ile bir kez daha sarsılan kentte, 10 bin askeri personel ve bin 687 araç ile selin izleri silinerek hayatın normale dönmesi amaçlanıyor.

Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Ekleme: 22.03.2023 - 09:53 Güncelleme: 22.03.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Şanlıurfa 1 ayı aşkın süredir doğal afetlerle mücadele ediyor.

İlk olarak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Henüz yaralar sarılmaya devam ederken 14 Mart gecesi ise şiddetli şekilde başlayan sağanak yağmur, sel felaketine yol açtı. Ana erterlerde yaşanan su taşkınlarının ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü, alt geçitleri de su bastı. Birçok otomobil ve vatandaş da sel sularına kapıldı. Şu ana kadar 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü tespit edildi.

Su tahliyesi ve çamur temizliği devam ediyor

Bölgede 16 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 kişiye mezar olan Abide Köprülü Kavşağı'nda ise ekiplerin çalışması günlerce devam etti. Şimdilerde kentte hasar tespit çalışmaları devam ederken su tahliyesi ve çamur temizliği de sürüyor.

Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor

Mehmetçik selin izlerini siliyor

Bu süreçte en büyük görev bir kez daha kahraman Mehmetçik'e düştü. Deprem nedeniyle bölgede olan jandarma, polis ve asker sel felaketinin ardından teyakkuza geçti. Evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için köprü kuran Mehmetçik, 8'inci günde ise kentte çamur temizliğini sürdürüyor.

10 bin asker görevde

TOMA'ların da kullanıldığı çalışmalarda, 10 bin personel ve bin 687 araç ile selin izleri siliniyor. Aynı zamanda sele kapılarak günlerce kaybolan vatandaşların bulunması için de polis ekiplerince arama-kurtarma çalışmalarına destek verildi. Mehmetçik'in desteği ile kentte hayatın kısa sürede yeniden normale dönmesi amaçlanıyor.

Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
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