Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bir tartışma programında 6'lı koalisyonu topa tuttu. 6'lı koalisyonun kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, altı aylık ömürleri olduğunu dile getirdi.Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler | VideoMuharrem İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını belirterek 'Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. ' dedi.Koalisyon masasındaki anlaşmazlıklara ve krizlere değinen İnce, 'Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?' şeklinde konuştu.'Muhalefet yüzde 60 ile kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum' diyen İnce, şunları söyledi:'CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz.' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceksin, vazgeçmişsin cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın. Millet İttifakı bir çıkar ittifakıdır. Masayı yönetemediler, Türkiye'yi nasıl yönetecekler? Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum, siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım. (Adam kazandı.) O mesajı ben attım, pişman mısın, pişmanım. CHP görevini yapmamış. Benim hatam partime güvenmekti. Beni o akşam hançerlediler.'AK Parti ilçe teşkilatlarının Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattığına yönelik iddialara yanıt veren İnce, 'Bunlar CHP Genel Merkezi'nin trolleri. Bu hesaplar CHP tarafından yönetiliyor. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı dava açtı buna. Buna inananın oyunu istemiyorum. Buna inananın zeka özürü vardır.' ifadelerini kullandı.