  • USD: 19,00 - 19,04
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından olan ve başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın irtibatlı olduğu Üniversal Yazılım Anonim Şirketi’ne CHP’Li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ihale verildiği ortaya çıktı.

CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Ekleme: 22.03.2023 - 12:05 Güncelleme: 22.03.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik açılan davanın sanıklarından olan ve başka bir ilde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

FETÖ belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın kendi ve yakınları adına kurduğu şirketlerin 2012-2016 yılları arasında aldığı ihaleler yer aldı.

Karaarslan'ın kendisine ait E-Yöntem, Muhkem, Kamusis, DKR ve yakınları adına kurduğu şirketler Vizyon, Üniversal, Mali Hizmeter, YEKÜD, BEKAD İktisadi Kuruluşları ile 4 yıl içinde 417 İl, İlçe belediyeleri ile kamu kurum kuruluşlarından pazarlık usulü danışmanlık hizmet alımı ihaleleri aldığı belirlendi.

CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş

FETÖ Belediyeler imamı Erkan Karaarslanı'ı danışman olarak yanında yıllarca istihdam eden ve onlarca ihale veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Karaarslan ile irtibatlı firmaya ihale vermeye devam ettiği belirlendi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2022'de ''Abone Bilgi Yönetim Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi alım ve bakım'' ihalesini tek teklif sahibi Üniversal Yazılım Anonim Şirketi 5 milyon 604 bin lira bedelle aldı.

Çerçioğlu'nun yıllarca danışmanlığını yapan Erkan Karaarslan'a bu ihalenin aleyhinde konuşmaması için sus payı olarak verdiği iddia edildi.

CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Belgeleriyle ortaya çıktı; İşte Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye vaadi!
Ankara ve İstanbul sınıfta kaldı! Deprem bölgesinde şov var iş yok
Adana'da Kökünü Kurutma Operasyonu: 212 gözaltı
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP-PKK ilişkisini görmezden geldi: Eşittir diyemezsiniz
CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! 'Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu'
Irak Başbakanı es-Sudani Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrası açıklamalarda bulunuyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor