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Adana’da kocası tarafından boğazı kesilen kadın öldü

Tartıştığı kocası tarafından boğazı kesilerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının 3 çocuğu koruma altına alınırken, polis katil kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekleme: 22.03.2023 - 17:18 Güncelleme: 22.03.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Adana’da kocası tarafından boğazı kesilen kadın öldü40 yaşındaki Sultan S., 3 çocuğu ve eşi Kasım S. ile birlikte Adana'nın Seyhan ilçesine yerleşti.

Dağlıoğlu Mahallesi 14114. Sokak'taki 3 katlı müstakil binanın zemin katında yaşayan çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kadının boğazını kesti
Kasım S., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti.

Saldırgan koca daha sonra evden çıktı, motosikletine atlayarak kaçtı.

Kanlar içinde kalan kadının imdadına ise komşuları yetişti.

Hastanede kurtarılamadı
Eve gelen komşuları Sultan S.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını özel bir hastaneye kaldırdı.

Ancak Sultan S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, katil kocanın peşinde
Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis katil kocanın peşine düştü.

Geride kalan 3 çocuk ise korumaya alındı.
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