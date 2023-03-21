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Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...

Evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırıldı. Ayırca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Ekleme: 21.03.2023 - 01:27 Güncelleme: 21.03.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarına ilişkin iki önemli karar alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silindi.

Bu abonelerin 6 Şubat'a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat'a kadar olan borçları silindi.

Silinen fatura borçlarına yönelik açılmış dava veya icra takibi varsa sona erdi.

Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...

YENİ FATURALARIN ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat'tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs'a kadar ertelendi.

Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme kararı sadece konut abonelerini kapsıyor. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.
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