CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! 'Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu'

Seçim tarihi yaklaşırken provokasyon ve algı çalışmaları da hız kazandı. Daha önce de asılsız bilgilerle sosyal medyada gündem olmaya çalışan Kemal Özkiraz, yine bilindik kirli oyunlarından birini devreye soktu.CHP'nin anketçisi olarak da kamuoyunda bilinen Kemal Özkiraz, Bu kez de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve AK Parti üzerinden bir algı operasyonuna girişti.AHLAKSIZ MONTAJA SUÇ DUYURUSU!AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı Whatsapp grubu üzerinden kurgulanan mesajlaşmada AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç'ın partililerinden Muharrem İnce'nin adaylığı için imza atmalarını istediği iddia edildi. Kurgulanan mesajlaşma sosyal medyayda yayılarak Muharrem İnce ve AK Parti ile ilgili algı oluşturmaya çalışıldı. Kemal Özkiraz ve kendisine yakın hesapların ortaya koyduğu bu kirli oyuna Muharrem İnce'nin ardından AK Parti cephesinden de cevap geldi. Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.'PLANLI VE SİSTEMATİK BİR KURGU'Ahlaksızca tezgahlanmış bir montaj ve kurgu ile bu iftiraları yayanlar ve haber yapanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç şu ifadeleri kullandı: Bazı sosyal medya hesaplarından ahlaksızca tezgahlanmış yalan ifadelerle 'ben söylemişim gibi' yazılan, ancak bana ait olmayan sözler trollerin de devreye girmesiyle sosyal medyadan yayılmaya çalışılmıştır. Bu; yalan dolu algı operasyonuyla anlaşılmıştır ki amaç; şahsıma ve şahsım üzerinden AK Parti iktidarına yönelik planlı ve sistematik bir komployu hayata geçirmektir!'SAHTEKARLARA YÖNELİK HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI'Dilmaç ayrıca 'Söylemediğimiz sözleri güya söylemişiz gibi yazarak yayınlayan sahtekar ve müfterilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştır. Bu tiynette olanların şahsımın üzerinden ortaya attığı bu tür iddialar karşısında konunun ciddi anlamda takipçisi olacağımızı saygı ve hürmetlerimle kamuoyuna arz ediyorum.' diye ekledi.