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Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. UCM Başsavcısı Karim Khan, kararın ömür boyu geçerli olduğunu vurguladı.

Ekleme: 20.03.2023 - 22:46 Güncelleme: 20.03.2023 - 22:53 / Editör: Ozge Selin
Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir yılı aşkın süredir devam ediyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken Rusya saldırılarına, Ukrayna ise direnmeye devam ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçtiğimiz günlerde, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında 'savaş suçu' gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Ömür boyu sürecek

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, BBC Radio 4'te yaptığı açıklamada, 'Savaş suçları için zaman aşımı yok' ifadesini kullanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararının savaş bitse dahi geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

UCM'nin bu eyleminin İkinci Dünya Savaşı sonrası Nürnberg Savaş Suçları Mahkemesi'nin ilkelerinden birine dayandığını kaydeden Khan, 'Dünyanın neresinde olursa olsun kişiler, hukukun var olduğunu ve yetkiyle birlikte sorumluluğun da geldiğini anlamalılar' dedi.

Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek

Khan, yakalama kararının Putin ile Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova'yı ömür boyu hapse mahkum edeceğini ifade etti.

Başsavcısı Khan, 'Yakalama kararı ömür boyu geçerli mi?' sorusuna, 'Mahkemenin bağımsız yargıçlarının karşısına çıkmadıkları sürece ve yargıçlar bir davayı reddetmenin esasına karar vermedikçe kesinlikle evet' yanıtını verdi.

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