Fransız basını TOGG'u mercek altına aldı: Tek tek incelediler! Her şey çok hızlı gelişti

14 Mart'tan itibaren ön sipariş süreci başlatan Türkiye'nin ilk otomobili TOGG, fransız basınında da gündem oldu. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, 'Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak'ifadelerini kullandı.TOGG'un çok konuşulacak bir ürün ortaya çıkardığını belirten Actu automobile, TOGG SUV'unun Batı Avrupa pazarına da çıkacağı vurgulandı.TOGG'un ilk modeli T10X'in tüm özelliklerinin mercek altına alındığı haberde, yüksek bir teknolojiye sahip olduğu belirtilirken Trumore'a da dikkat çekildi.'Togg iddialı bir üretici' ifadeleri kullanılan haberde, 2024 yılına kadar Avrupa pazarında satışa sunulacağı ifade edildi. 2018 yılında kurulan markanın bu ilk modeli için 'her şey çok hızlı gelişti' denildi.Tüm Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alacak şekilde tasarlandığı vurgulanan TOGG'un diğer modellerinin de merakla beklendiği ifade edildi.Başka bir haberde ise, 'Türk elektrikli SUV'u 2024'te geliyor' denildi. 2024'ten itibaren Avrupa'yı fethetmek için yola çıkacak bir marka denilen TOGG'un basit bir proje olmaktan çıkıyor ve Türkiye'yi dünya haritasında bir otomobil üreticisi olarak yeniden konumlandırıyor.' ifadeleri kullanıldı.'Klasik ama kendi içinde bir Türk tasarımı' ifadeleri kullanılan TOGG T10X'in tasarımını Murak Günak'ın yaptığı özellikle vurgulandı. Ayrıntılı olarak birçok yerde lale motifine rastlanacağı belirtilen haberde, T10X'in dışı klasik içi modern denildi.Bir başka haberde ise, 'Togg T10X: Türkiye'den elektrikli SUV yakında Avrupa yollarında' başlığı atıldı.'Dışarıdan bakıldığında siluet devasa ve tasarım oldukça klasik ancak kabinde özellikle arayüzler açısından daha ilginç çalışmalar yapılmış gibi görünüyor' ifadeleri kullanılan haberde, Truemore'a dikkat çekildi.Sesle kontrol ile yönetmeyi mümkün kılan bu sistem ile TOGG'un 'C segmentindeki sınıfının en iyisi modellerde bulunan konfor ve güvenlik ekipmanlarına ek olarak, kullanıcıların trafik sıkışıklığında ellerini direksiyondan çekmelerine olanak tanıyan bir 'yoğun saat pilotu' işlevine sahip olduğuna dikkat çekildi.Yoğun trafik pilotu adı altında sunulan özellikle sürücüsünün direksiyon dahil tüm kontrolleri T10X'e bırakmasını sağlayan sistem 15 kilometre hıza kadar kendi kendine gitmesini sağlıyor.Asistan pilot T10X'in şeritteki konumunu ve takip mesafesini düzenleyerek yoğun trafikte konforlu bir sürüş deneyimletiyor. Kameralı sürücü dikkat asistanı yardımıyla sürücünün dikkat seviyesi ölçülerek, gerektiği halde sistem uyarı veriyor.Togg'un bir başka özelliği ise adaptif sürücü asistanı. Bu asistan, şerit çizgilerinin okunamadığı durumlarda dahi öndeki aracı 60 kilometre hıza kadar takip edebiliyor.Akıllı cihaz olarak nitelendirilen Togg T10X modeli sürekli internete bağlı halde bulunuyor. Dijital tüm imkanlara ulaşabilen yerli ve milli araç Trumore uygulaması ile entegre olarak sürekl kendini yeniliyor. Yapay zekası sayesinde kullanıcının sıklıkla kullandığı uygulamaları anlamlandırıp ön plana çıkararak hayatını kolaylaştırıyor.Gezi rotaları da önerebilen yapay zeka sayesinde gidilecek güzergahın yapısını ekrana getirerek şarjın yetip yetmeyeceği ve yol üstündeki istasyonları göstermesiyle 'Yolda kalır mıyım?' sorusuna da cevap veriyor.Trumore Dijital Asistan'la işlemlerinizi sesli komut ile yapma imkânı sunan Togg T10X, ödeme sistemlerinden alışverişe kadar birçok alanda anında işlemi gerçekleştirme kabiliyetine sahip. Dijital sanat galerisi de olan araçta, seçtiğiniz bir eser araçla uyumlu hale getirilebiliyor.Togg'un uçtan uca ekranı 12.3 inç dijital gösterge paneli, sürücüyü ve ön yolcuyu sarmalayan benzersiz 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve tüm fonksiyonların kontrolüne yardımcı olan 8 inçlik kumanda ekranından oluşuyor.Meridian marka premium ses sistemi olan T10X'da 12 hoparlör bulunuyor. Togg'un çeşitli noktalarına yerleştirilen özel sistem sabit bir sahne performans tecrübesi yaşatıyor. Anahtarsız giriş özelliği size özgürlük imkanı sunarken, bagaj açma butonu da ayrıcalık hissiyatını artırıyor. Yerli ve milli otomobilin ön ve arka koltuklarında ısıtma sistemi de mevcut.Ön koltuklarda ayrıca elektrikli hafıza özelliği bulunuyor. Hafıza sayesinde tek tuşla oturma pozisyonuna anında kavuşuluyor. Ön konsolda yer alan kablosuz şarj ünitesi, telefonunuzu kolay ve hızlı bir şekilde şarj ediyor.T10X, arka kısmında bulunan iki radar yardımıyla yandaki şeritlerden gelen araçları tespit ederek ikaz ışıkları ile bilgi veriyor. Bu anlarda sürücü şerit değiştirmek için sinyal verirse ikaz lambaları yanıp sönerek olası bir çarpışmayı önlüyor. Bir başka özellik ise park sensörleri.Bu sensörler sürücü müdahalesi olmaksızın otonom park yapma imkanı veriyor. Gaz, fren, direksiyon ve vites kontrolü tamamıyla T10X tarafından yapılıyor.Tüm bu özellikler de yapay zekayla geliştirilerek yardımcı unsur olarak hafızaya kaydediliyor. Togg'da bulunan kızılötesi kamera, kullanıcının göz ve baş hareketlerini inceleyerek analiz ediyor.Sistem, kullanıcının yola yeterince odaklanamadığını veya yorgun olduğunu tespit ettiğinde görsel ve işitsel uyarı veriyor. Öte yandan çarpışam önleme ve acil frenleme sistemi de Togg'da mevcut.