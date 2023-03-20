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Beyaz Gazete
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6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...

6'lı koalisyonun mutabakat metnindeki ekonomi programını yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, 6'lı koalisyonu adeta bombaladı. İşte Canikli'den 6'lı koalisyonun ekonomi programı değerlendirmesi ve partilerin ekonomi kurmaylarına sorular...

6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Ekleme: 20.03.2023 - 13:00 Güncelleme: 20.03.2023 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük darbe vuran koalisyon hükümetlerinin IMF'den borçlandıkları dönemler daha dün gibi hafızalarda. 6'lı koalisyonun ekonomi programında ise yine IMF'den borçlanma yapacakları yönünde değerlendirmeler var. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli de 6'lı koalisyonun mutabakat metnindeki ekonomi programını sosyal medyadan adeta bombaladı.

Sosyal medya hesabından 6'lı koalisyonun ekonomi programı hakkında 83 ileti atan Canikli 'Gizlemeye çalışsalar da 6'lı masanın mutabakat metnindeki ekonomi programından, IMF ile kuvvetli bir stand-by düzenlemesi yapacakları ve IMF'den yüklü miktarda kredi kullanacakları anlaşılıyor. 6'lı masa hem Avrupa'dan ve hem de ABD'den kocaman bir aferin alacaktır' ifadelerini kullandı.

İşte Canikli'den 83 iletide 6'lı koalisyonun ekonomi programı değerlendirmesi ve 6'lı koalisyonun ekonomi kurmaylarına soruları...

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6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...


6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...

6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...


6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...



6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...


6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...


6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...



6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...

6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...

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