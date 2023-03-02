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Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen on ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören toplam 202 bin 817 öğrencinin, talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptıklarını söyledi.

Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
Ekleme: 2.03.2023 - 12:03 Güncelleme: 2.03.2023 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
Millî Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler ile bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, deprem nedeniyle nakil talebinde bulunan 202 bin 817 öğrencinin, eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için başka illere nakillerini yaptıklarını kaydetti.Nakil talebinde bulunan öğrencilerin illere göre dağılımlarına bakıldığında deprem felaketi yaşanan iller dışındaki 71 ilin hepsine farklı sayıda öğrenci naklinin yapıldığına dikkati çeken Özer şu bilgileri paylaştı: “Ankara, 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk beş il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu.”Özer, 167 öğrencinin de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt dışındaki okullara nakil yaptırdığını söyledi.

Deprem felaketi yaşanan 10 ilde, resmi ve özel eğitim kurumu olmak üzere deprem öncesinde toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğu bilgisini veren Özer, “Deprem sonrasında nakil yaptıran 202 bin 815 öğrencimizden 66 bin 914 öğrenciyle en fazla Hatay'dan diğer illere nakil yapıldığını görüyoruz. Hatay'dan sonra en fazla öğrenci nakli alınan il 50 bin 245 öğrenciyle Kahramanmaraş. Malatya 36 bin 900, Adıyaman 21 bin 629, Gaziantep 13 bin 706, Osmaniye 3 bin 853, Adana 3 bin 635, Diyarbakır 2 bin 808, Şanlıurfa 2 bin 803, Kilis'ten ise 322 öğrenci başka illere nakil yaptırdı.” dedi. Milli Eğitim Bakanı Özer, çocukların eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini, öğrencilerin eğitime erişmelerini sağlamak için her türlü imkânı sunacaklarını vurguladı.

Nakil yaptıran depremzede öğrenciler de devamsızlık hükümlerinden muaf tutulacak

Deprem sonrası yaşanan olumsuz duyguların etkilerini azaltmak, öğrencilerin psikososyal sağlamlıklarını güçlendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özer, bu öğrenciler için devam zorunluğu bulunmadığını hatırlattı. Özer, şunları söyledi: “Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerimizin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmuyor. Aldığımız bu karara deprem felaketi nedeniyle on ilden diğer illere nakil yaptıran öğrencilerimizi de dahil ettik. Böylece depremden etkilenen tüm öğrencilerimiz, aldığımız karar doğrultusunda devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf olacaklar.”Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak depremden etkilenen öğrencilerin ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra tüm kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan eğitim setlerini de öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, “Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilerimiz için ders kitapları ile yardımcı kaynakları yeniden bastık ve bu öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyalini ulaştırıyoruz” dedi.
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