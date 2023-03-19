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Nureddin Nebati açıkladı! 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da yaptığı incelemelerin ardından, selzedeler için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarıldığını vurguladı.

Ekleme: 19.03.2023 - 17:09 Güncelleme: 19.03.2023 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati açıkladı! 11 milyon 870 bin liralık kaynak aktarıldıDeprem ve selin yaraları sarılmaya çalışılıyor...

Türkiye doğal afetlerle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde çalışmalar sürüyor.

Öte yandan deprem bölgelerinde etkisini gösteren sağanak yağış sel felaketine neden oldu.

Sel felaketi sonrasında birçok kentte hayat durma noktasına geldi.

Bakan Nebati çalışmaları inceledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Karakoyun Deresi'nin taşması sonucu sular altında kalan ve temizlik çalışmalarının devam ettiği mahalleleri inceleyen Nebati, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde de kentte sağanağın etkili olduğunu ve tüm ekiplerin sahada sabaha kadar önlem alıp çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

9 bin 620 personel ve 1687 araç sahada görev yaptı
Geceki yağışların şiddetli olmasına rağmen herhangi bir zarara sebebiyet vermediğini dile getiren Nebati, 15 Mart'ta yaşanan selden sonra yaklaşık 9 bin 620 personelin 1687 araçla sahada görev yaptığını söyledi.

'3 bin 120 hasar tespiti yapıldı'
Yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Nebati, şöyle devam etti:

Konutlarımızın hemen büyük bir kısmı sudan kurtarıldı. Bugün akşam itibarıyla büyük bir kısmını temizlemiş olacağız. Hasar tespitleri yapılıyor. Mevcut durumda Şanlıurfa'da 1132 konutun, 248 iş yerinin hasar tespiti yapılmış oldu.

Evlerdeki hasar tespitleri içerisinde eşyaların da hasar tespitleri yapılarak toplamda 3 bin 120 hasar tespiti yapılmış olup, büyük bir kısmı tamamlandı.

'Toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu'
Evleri hasar gören vatandaşlara Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları başta olmak üzere misafirhanelerde barınma imkanı sağlandığını belirten Nebati, bazı vatandaşların ise yakınlarının yanında kaldığını söyledi.

Nebati, selde zarar gören vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar selzedelerimiz için toplamda 11 milyon 870 bin liralık bir kaynak aktarılmış oldu. Vefat edenler için 100'er bin lira, aynı zamanda evlerde hasarın ilk andaki tespitlerini de hızlı bir şekilde yaptık ve bugün itibarıyla hesaplarına 10'ar bin lira geçirildi.

Yine aynı şekilde kaymakamlıklarımızın üzerinden 10 ila 15 bin lira arasında değişen rakamla, bu vatandaşlarımızın ilk gün ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında gerekli tedbirler alındı.

'Şehrimizin hiçbir noktasında su kesintisi yok'
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sel nedeniyle kentte iki gün su kesintisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

Özellikle DSİ'ye çok teşekkür ediyorum, İller Bankası'na teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyemizle beraber kanallara su basarak sulama kanallarını doldurarak gerekli tedbirleri aldılar ve an itibarıyla da şehrimizin hiçbir noktasında su kesintisi yok.
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