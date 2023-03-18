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Fahiş kira artışına gözaltı

Adana’da aylık 833 lira olan kiraya yüzde 600’lük zam yapıp kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi Emin Ç., kiracının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ekleme: 18.03.2023 - 15:53 Güncelleme: 18.03.2023 - 15:56 / Editör: Ozge Selin
Fahiş kira artışına gözaltı
Adana'da yatalak olan annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan, 60 yaşındaki Aynur Kaya, aylık 833 lira olan ev kirasını, yüzde 600 zam yaparak 5 bin liraya yükselten; evden çıkmayınca da suyu kesip, elektriğini kapatma girişiminde bulunduğunu iddia ettiği ev sahibini şikayet etti. Gözaltına alınan ev sahibi Emin Ç., 'Hem elektrik, hem su saati arızalandı. Ben kimseyi zorla evden çıkartmadım. Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ediyorum' savunmasını yaptı. Emin Ç., adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilere de; 'Haksız yere gözaltına alındım.' dedi.

Fahiş kira artışına gözaltı

YENİ BİR HAYAT KURDULAR

20 yıl önce eşi kendisini terk edince annesinin yanına sığınan Aynur Kaya (60), annesi Akide Becerikli (87) rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce yatağa mahkum olunca; kız kardeşiyle birlikte ona bakmaya başladı. Kaya, 4 yıl önce de annesi ve kız kardeşini yanına alıp, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde Emin Ç.'ye ait olan, 3 katlı bir evin ikinci katını kiralayıp, kendilerine yeni bir hayat kurdu.

YÜZDE 600'LÜK ARTIŞ

Tek gelir kaynağı, devletin annesine bağladığı aylık 6 bin liralık maaş olan Kaya'nın, aylık 833 lira ödediği evin yıllık kira sözleşmesi, 15 Mart'ta sona erdi. Emin Ç., yeni bir sözleşme için Kaya'dan önce 2 bin 500 lira; sonra da sahibi olduğu 3. katı 5 bin liraya kiraya verince yine aynı rakamı Kaya'dan da talep etti. Yüzde 500.24'lük kira artışını karşılayamayacağı gibi yıllık 60 bin lirayı da ödeyemeyeceğini belirten Kaya, ev sahibiyle anlaşmazlığa düştü.

SUYU KESTİ İDDİASI…

İddiaya göre Emin Ç., önce Kaya'dan daireyi boşaltmasını istedi, ancak Aynur Kaya da buna yanaşmayınca da Kaya'nın, yatalak olan annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı dairenin suyunu kesti. Elektriği kapatma girişimini de Kaya, kendi imkanlarıyla engellemeyi başardı. Susuz evde ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Kaya, bunun üzerine polis merkezine giderek, ev sahibinden şikayetçi oldu.

YALAN HABER YAPILDI

Bu gelişme üzerine polis, Emin Ç.'yi gözaltına aldı. Emin Ç., polis merkezindeki ifadesinde; 'Evin elektrik ve suyunu ben kapattırmadım. Her iki sayaç da arızalandı. Kimseden yüksek kira bedeli istemedim. Aynur Kaya'yı da 4 yıldır idare ediyorum' diyerek kendini savunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Emin Ç., burada kendisini görüntüleyen gazetecilere de; 'Hakkımda yalan haber yapıldı. Haksız yere gözaltına alındım' diye tepki göstermesi dikkat çekti.
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