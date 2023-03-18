'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!

6'lı koalisyondaki küçük ortaklar olarak tabir edilen, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti oy oranlarının az olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alma hayali kurarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin masadan ayrılmasının ardından kendisi ve İmamoğlu için gelen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı önerisine değinerek, 'Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın.' dedi.Yavaş'ın yeni kriz olarak yorumlanan açıklamalarına yanıt DEVA Partisi'nden geldi.DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 'Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır.' ifadelerini kullandı.