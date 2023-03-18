Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

Türkiye'nin Finlandiya kararı, dünyanın gündeminde. Uzun süredir devam eden NATO üyeliği anlaşmazlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte tarihi bir karar açıkladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildiren Başkan Erdoğan'ın sözleri, gündeme damgasını vurdu.Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye ve Finlandiya'nın tarihi olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunan iki dost ülke olduğunu belirtti. Finlandiya'nın, Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinde yardım eli uzatan Finlandiya ile Türkiye'nin dostluğunun pekiştiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü için TBMM'de onay sürecinin başladığını açıkladı.Bir diğer üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ise "120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." ifadeleriyle ülkenin üyelik tartışmalarına nokta koydu.İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin yürümesinde ülkenin terörle mücadelede atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerinde yankı uyandırdı.Finlandiya'nın önemli yayın kuruluşlarından olan Helsingin Sanomat, Türkiye'nin NATO onayını manşetten duyurdu. Helsingin Sanomat, Başkan Erdoğan'ın sözlerine ayrıntılı olarak yer verdiği haberinde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yollarını ayırdı" ifadelerini kullandı.Haberde, İsveç'in teröristlerin iadesinde adım atmayışının, Türkiye'nin kararında etkili olduğu vurgulandı.Ilta-Sanomat gazetesi, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun sözlerini manşetten duyurdu. Finlandiya'nın sürecinin başlatıldığının vurgulandığı haberde "İyi hissettiriyor" başlığı yer aldı. Ilta-Sanomat, Türkiye'nin İsveç'in gerekli şartları yerine getirmediği sürece onay vermemekte kararlı olduğunun da altını çizdi.Finlandiya kararı, İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. SVT Nyheter gazetesi, Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlatılmasını "Erdoğan'dan yeşil ışık" sözleriyle duyurdu. Gazetede, başkan Erdoğan'ın İsveç'e yönelik sarfettiği "Teröristlere kucak açtınız" sözlerine de vurgu yapıldı.Sydsvenskan gazetesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıyan bir diğer kaynak oldu. "Finlandiya'ya evet İsveç'e hayır" başlığını kullanan gazete, Erdoğan'ın "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyen bir ülkeye tabii ki evet diyemeyiz" sözlerine dikkat çekti.Aftonbladet, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kabul edilmesini "İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında" sözleriyle okuyucularına servis etti.Reuters haber ajansının son dakika koduyla geçtiği ve dünya çapında sayısız medya kuruluşuna servis ettiği haberde ise "Türkiye Finlandiya'nın sürecine onay verse de İsveç hala beklemek zorunda" ifadelerini kullandı. Başka Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verilirken, İsveç'in teröristlerin iadesini reddinin bu sonucu doğurduğuna da dikkat çekildi.Başkan Erdoğan'ın NATO kararı, ABD medyasında da oldukça dikkat çekti. Washington Post gazetesi, Türkiye'nin şartlarını karşılayamayan İsveç'in bir kez daha veto yemesini "Türkiye NATO üyeliği için Finlandiya'yı destekliyor, İsveç'i küçümsüyor" sözleriyle duyurdu.