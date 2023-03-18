  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen basın toplantısında aylardır süren NATO belirsizliğiyle ilgili önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildiren Başkan Erdoğan'ın sözleri, gündeme damgasını vurdu. Finlandiya ve İsveç basını kararı "son dakika" koduyla servis etti.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Ekleme: 18.03.2023 - 11:46 Güncelleme: 18.03.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Türkiye'nin Finlandiya kararı, dünyanın gündeminde. Uzun süredir devam eden NATO üyeliği anlaşmazlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile birlikte tarihi bir karar açıkladı. Düzenlenen ortak basın toplantısında Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiklerini ve TBMM'deki sürecin başlatıldığını bildiren Başkan Erdoğan'ın sözleri, gündeme damgasını vurdu.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye ve Finlandiya'nın tarihi olarak iyi ilişkiler içerisinde bulunan iki dost ülke olduğunu belirtti. Finlandiya'nın, Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan deprem felaketlerinde yardım eli uzatan Finlandiya ile Türkiye'nin dostluğunun pekiştiğine vurgu yapan Başkan Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü için TBMM'de onay sürecinin başladığını açıkladı.

Bir diğer üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç ile ilgili de açıklama yapan Başkan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin ise "120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil." ifadeleriyle ülkenin üyelik tartışmalarına nokta koydu.

İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin yürümesinde ülkenin terörle mücadelede atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını belirten Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, dünya manşetlerinde yankı uyandırdı.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN YOLLARI AYRILDI"

Finlandiya'nın önemli yayın kuruluşlarından olan Helsingin Sanomat, Türkiye'nin NATO onayını manşetten duyurdu. Helsingin Sanomat, Başkan Erdoğan'ın sözlerine ayrıntılı olarak yer verdiği haberinde "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın yollarını ayırdı" ifadelerini kullandı.

Haberde, İsveç'in teröristlerin iadesinde adım atmayışının, Türkiye'nin kararında etkili olduğu vurgulandı.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"İYİ HİSSETTİRİYOR"

Ilta-Sanomat gazetesi, Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşan Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nun sözlerini manşetten duyurdu. Finlandiya'nın sürecinin başlatıldığının vurgulandığı haberde "İyi hissettiriyor" başlığı yer aldı. Ilta-Sanomat, Türkiye'nin İsveç'in gerekli şartları yerine getirmediği sürece onay vermemekte kararlı olduğunun da altını çizdi.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"YEŞİL IŞIK YAKTI"

Finlandiya kararı, İsveç basınında da büyük yankı uyandırdı. SVT Nyheter gazetesi, Finlandiya'nın üyelik sürecinin başlatılmasını "Erdoğan'dan yeşil ışık" sözleriyle duyurdu. Gazetede, başkan Erdoğan'ın İsveç'e yönelik sarfettiği "Teröristlere kucak açtınız" sözlerine de vurgu yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"FİNLANDİYA'YA EVET İSVEÇ'E HAYIR"

Sydsvenskan gazetesi Başkan Erdoğan'ın konuşmasını manşete taşıyan bir diğer kaynak oldu. "Finlandiya'ya evet İsveç'e hayır" başlığını kullanan gazete, Erdoğan'ın "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermeyen bir ülkeye tabii ki evet diyemeyiz" sözlerine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"İLİŞKİLER TEHDİT ALTINDA"

Aftonbladet, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin kabul edilmesini "İsveç ve Finlandiya ilişkileri NATO tarafından tehdit altında" sözleriyle okuyucularına servis etti.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"İSVEÇ BEKLEMEK ZORUNDA"

Reuters haber ajansının son dakika koduyla geçtiği ve dünya çapında sayısız medya kuruluşuna servis ettiği haberde ise "Türkiye Finlandiya'nın sürecine onay verse de İsveç hala beklemek zorunda" ifadelerini kullandı. Başka Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verilirken, İsveç'in teröristlerin iadesini reddinin bu sonucu doğurduğuna da dikkat çekildi.

Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’

"TÜRKİYE İSVEÇ'İ KÜÇÜMSEDİ"

Başkan Erdoğan'ın NATO kararı, ABD medyasında da oldukça dikkat çekti. Washington Post gazetesi, Türkiye'nin şartlarını karşılayamayan İsveç'in bir kez daha veto yemesini "Türkiye NATO üyeliği için Finlandiya'yı destekliyor, İsveç'i küçümsüyor" sözleriyle duyurdu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Varank'tan muhalefete gönderme: 6'lı masanın avaneleri o zaman neler demişti hatırlıyor musunuz
Başkan Erdoğan Çanakkale'de! Zaferin 108. yıl dönümünde önemli açıklamalar
Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı!
Başkan Erdoğan’ın Finlandiya kararı dünya gündemine oturdu! ‘İlişkiler tehdit altında’
Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılış! Başkan Erdoğan, Gelibolu-Eceabat devlet yolunu hizmete alacak
28 Şubat zihniyeti Eskişehir'de hortladı! Depremzede öğrenciyi 'başörtülü' diye okula kaydetmediler! Yöneticisi CHP'li isim çıktı...
Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
Togg'un üretim tesisini hedef alan Fatih Altaylı'ya Bakan Mustafa Varank'tan gönderme: 'Bu üretim bandı var ya...'
Twitter'ın 'Sana Özel' operasyonu tepki çekmişti: Manipülatif algoritma dünya gündeminde
Almanya'da grev krizi: Yüzlerce uçuş iptal edildi
Türkiye'nin Finlandiya kararına Stoltenberg'den ilk tepki: İsveç'e atıfta bulundu
HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
Macron'un diktatörlüğü dünya basınında: Tartışmalı reform oylamadan imzalandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Akar: PKK/YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek suçüstü yakalandı
CHP’de liste krizi: 3 başkan Kılıçdaroğlu’nun kapısına dayandı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında yakalama kararı çıkardı
Rekabet Kurulu depremlerden etkilenen 11 ilde sektör incelemesi başlattı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen belki de tek kişisiniz
Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

18 Mart hava durumu: O illere sel uyarısı! Deprem bölgelerinde hava nasıl olacak?

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Türkiye'den yapay zeka adımı: 23 akıllı ürün geliyor

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

Tek tek yasaklanıyor! ABD, İngiltere, Kanada… Liste uzuyor… ‘TikTok kabul edilemez düzeyde risk taşıyor'

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!

WhatsApp'a yeni güncelleme: Artık bilinmeyen numaraları göreceksiniz!