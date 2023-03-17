Milli Muharip Uçak ilk taksi testini başarıyla tamamladı: Bu yıl sonunda göklerde olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi, tüm hızıyla devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde ilk kez motorlarını çalıştıran Milli Muharip Uçak, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerini de başarıyla tamamladı.SavunmaSanayiST.com'da yer alan bilgiye göre, Milli Muharip Uçak, 16 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen test esnasında kendi motorlarını çalıştırarak piste çıktı. Bir süre boyunca pistte kendi motorlarıyla hareket eden ve ilerleyen Milli Muharip Uçak, böylelikle ilk taksi testini başarıyla tamamlamış oldu.18 Mart 2023 tarihinde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanan Milli Muharip Uçak, bu test ile birlikte roll-out'a hazır olduğunu göstermiş oldu. Görüntülerde Milli Muharip Uçak'ın, gri boyamasına kavuştuğu, hava alıkları ile radom kısımlarının ise daha açık bir renge boyandığı görüldü.