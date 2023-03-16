  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı

Muhalefetin tavrını anlatan CHP'li Çeviköz, Demirtaş ve Kavala'ya ilişkin mesajlar verdi. Altılı masanın, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin önünü açacağı belirtildi.

Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
Ekleme: 16.03.2023 - 10:12 Güncelleme: 16.03.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, altı partiden oluşan Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.

Demirtaş ve Kavala mesajı

Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.

İsveç'e yeşil ışık yakma sinyali verdiler

Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.

Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.

Çeviköz: İsveç'in üyeliği, NATO'yu güçlendirecek

Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti: İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.

Şikayet üslubu: Avrupa ülkelerine mesaj verecek

Batı'ya Türkiye konusunda adeta bir şikayet üslubuyla seslenen Çeviköz, şöyle dedi: İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır.

(AB'ye üyelik) Bu, Türkiye'nin hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.

'Kılıçdaroğlu arabuluculuk yapmaya hazır'

Öte yandan Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı uzatmaya istekli olacağını savundu:

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça asimetrik, çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayacağız. Rusya ile görüşmelerimizde mutlaka eşitler arasında bir ilişki arayacağız ama Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız.

Yunanistan ile ilişkiler

CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın 'bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını' ifade etti ve ekledi:

Her iki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün olacak. Dolayısıyla bu, her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır.

Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!
Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
Başkan Erdoğan'dan seçim hamlesi! Milletvekillerine talimat verdi
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
CHP İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'dan itiraf gibi sözler: 35 yıldır hiçbir şey yapmıyoruz ama halk memnun
Terör destekçilerinden algı operasyonu! MSB'den 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştü' iddiasına yalanlama...
Millet İttifakı liderleri, Şanlıurfa'da yuhalandı...
TBMM'de kabul edildi: Afet Yeniden İmar Fonu kuruluyor
Kılıçdaroğlu’nun HDP ziyaretine bir tepki de Gazi ve Şehitler Derneği’nden!
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı