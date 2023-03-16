Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı

Dünya, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini yakından takip ediyor.Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.ABD merkezli Politico dergisi, Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün görüşlerine yer verdiği haberinde, altı partiden oluşan Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerinde izlemeye hazırlandığı yol haritasını aktardı.Avrupa Birliği (AB), İsveç, Finlandiya ve NATO ile ilişkilerden Rusya ile diyaloğa kadar önemli konularda muhalefetin tavrı belli oldu. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanacağı belirtildi.Haberde, muhalefetin, AB ile üyelik müzakerelerini çözmenin yanı sıra Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki vetosunu kaldırma konularında kararlı olduğu kaydedildi.Türkiye, özellikle Stockholm'den terör örgütü ve uzantılarıyla arasına kırmızı çizgi çekmesini istiyor.Çeviköz, muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka üyelik sürecini engellemeyeceğini belirtti: İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, o zaman ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında kutuplaşma yaratırsınız. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin, NATO gibi bir toplu savunma örgütünün güvenliğini artıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum.Batı'ya Türkiye konusunda adeta bir şikayet üslubuyla seslenen Çeviköz, şöyle dedi: İç siyasette normalleşme sürecine başlayacağız. Bu, tüm müttefiklerimize ve Avrupa ülkelerine Türkiye'nin yeniden demokrasi yolunda olduğu mesajını verecek. Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda kesinlikle çok ciddi bir değişiklik olacaktır.(AB'ye üyelik) Bu, Türkiye'nin hemen üye olacağı anlamına gelmez, bir süreç meselesi. Çünkü ülkemizin, medeni milletler topluluğunun bir üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz.Öte yandan Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya ve Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı uzatmaya istekli olacağını savundu:Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça asimetrik, çünkü Türkiye büyük ölçüde Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayacağız. Rusya ile görüşmelerimizde mutlaka eşitler arasında bir ilişki arayacağız ama Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız.CHP'li Çeviköz, Yunanistan'ın geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın 'bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını' ifade etti ve ekledi:Her iki ülke de seçime gidiyor ve muhtemelen aynı gün olacak. Dolayısıyla bu, her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır.