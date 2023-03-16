PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!

Masaya zorla döndürdüğü Meral Akşener'in de sesini kısan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken bir yandan da HDP'yi masa denklemine eklemlemek için hızlı hareket ediyor. Öyle ki planları zamanında yetiştirebilmek için 18 Mart gibi Türkiye için çok önemli bir sembolü dahi PKK'nın uzantısı HDP ile görüşmek için engel saymadı.Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.PKK elebaşlarının sık sık övdüğü ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklediklerini belirttikleri Kılıçdaroğlu'nun HDP tarafından çağırılması sonrasında bu ziyaret 2 gün içinde gerçekleşiyor.HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, 'Ziyarete bekliyoruz' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu ise CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, 'HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim' demişti.Seçimleri kazanabilmek için PKK'nın meclis şubesi HDP ile masaya oturmayı zorunluluk olarak gören Kılıçdaroğlu, kendisinden beklenen adımı cumartesi günü atmaya hazırlanıyor.Saat 13.00'da HDP'li isimlerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, seçimlerde kendisine tam destek isteyecek.2021 yılında yayımladığı 'Tutum Belgesi' ile yerel özerklikten farklı etnik kimliğe kadar pek çok skandal hedefi duyuran HDP'nin ise Kılıçdaroğlu'ndan neler talep edeceği merakla bekleniyor.Kısa süre önce olası HDP görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'Elbette ziyaret edeceğim. HDP'yi ziyaret etmemde ne sakınca var?' diyerek kendini savunmuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, sadece Cumhurbaşkanının değil, sistemin de değişeceğini söyledi. Altılı Masa'ya operasyon çekildiğini öne süren elebaşı, 'Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir.' dedi.Öcalan'ın serbest kalmasını istedi: Özgür olma vakti gelmiştir Açıklamasında Öcalan'a özgürlük isteyen PKK'lı Karayılan şöyle konuştu: 'Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır.'