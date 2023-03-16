Bir yıl çalışıp şef olarak atandı: Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile pozu ortaya çıktı

İktidarı 'liyakat' söylemleriyle karalamaya çalışan CHP'nin kendi içindeki liyakatsizliği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'büro memuru' olarak çalışan Serpil Sakallı isimli kadın bir yılın ardından 'Müşteri Hizmetleri Şefi' olarak atandı. Sakallı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile poz verdiği bir fotoğrafının ortaya çıkması ise CHP'de 'liyakat' tiyatrosunu gözler önüne serdi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir 'liyakat çelişkisi' daha gün yüzüne çıktı.2019 seçimleri sürecinde sürekli 'tasarruf', 'liyakat' söylemleriyle destekçilerinin oyunu alan ancak göreve geldikten sonra 'antrikot' tiyatrosu ile Yenikapı'ya belediye araçlarını dizerek şov yapan İmamoğlu bu kez de poz karşılığında 'atama' yaptı.Liyakat söylemleri üzerinden giriştikleri algı operasyonları ile iktidarı sürekli karalamaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 'liyakatsizlik' düzeni ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) resmi sitesinde Serpil Sakallı isimli 'Büro Memuru' unvanlı çalışanının terfi aldığını duyurdu.Söz konusu ilanda, 14 Şubat 2022'den bu yana Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Büro Memuru' unvanı ile görev yapan Sakallı'nın 15 Mart 2023 tarihi itibariyle yine aynı müdürlük bünyesinde 'Müşteri Hizmetleri (Bahçelievler) Şefi' olarak atandığı belirtildi.Ancak şef olarak atanan Serpil Sakallı'nın ortaya çıkan bir fotoğrafı İBB'deki 'liyakatsizlik' düzenini açığa vurdu.Sakallı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile poz verdiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.Sakallı'nın bu fotoğrafının ortaya çıkmasıyla İBB'de liyakat söylemlerinin göz boyamaktan ibaret olduğu anlaşıldı.