Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı

Almanya Savunma Bakanlığı, yıllardır ordunun giderek güçsüzleşmesi karşısında çaresiz kalındığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllar boyunca sık sık ordudaki teçhizat eksikliğinden yakınan Savunma Bakanlığı, olası bir savaş durumunda hazırlıkların yetersiz olduğunu bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, 2022 yılının raporunu "Ülkenin dört bir yanında kışlalarımız bomboş" sözleriyle duyurdu.

Almanya bir kez daha ordudaki teçhizat eksikliğiyle gündeme oturdu. Geçtiğimiz yıllarda olası bir savaş durumunda Alman ordusunun gerek teçhizat gerek personel gücü bakımından yetersiz kaldığını vurgulayan ve 'orduyu güçlendirme' çağrısı yapan yetkililerin çabası yanıtsız kalmış gözüküyor.Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, 2022 yılı değerlendirme raporunu dün gerçekleşen oturumda kamuoyuna açıkladı. Högl 2022 raporunda hiç bir iyileşmenin olmadığını söyleyerek Alman ordusunun adeta ıskartaya çıktığını duyurdu.Högl yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Ordu sorumlusu, 'Kışlalarımız açık açık söylüyorum, ülkenin dört bir yanında içler acısı durumda. Konaklama yerleri eksik, çalışır tuvaletler, temiz duşlar, dolaplar, salonlar, spor alanları, mutfaklar, bakım tesisleri, mühimmat depoları, cephanelikler ve Wi-Fi yok.Münih Üniversitesi'nde genç askerlerimiz var. Havacılık ve Uçak Mühendisliği okuyorlar, Münih'te konaklama yerlerimizde kalıyorlar ve buralarda Wi-Fi yok. İşte ordunun 2022 yılındaki durumu bu' sözleriyle ordunun tam bir yoksunluk çektiğini ortaya koydu.Orduyu savaşa hazır hale getirmek ve kalkındırmak için 50 milyar euroluk bir yatırıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Högl, yalnızca bu düzeltmelerin hayata geçmesinin bile 'yarım yüzyıl süreceğini' söyledi.