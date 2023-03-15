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Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığı (AFAD), Adıyaman’ın Tut ilçesi ve Şanlıurfa’da meydana gelen su baskınlarıyla ilgili olarak arama kurtarma personelleri, dalgıç ve kurtarma botlarının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Ekleme: 15.03.2023 - 14:10 Güncelleme: 15.03.2023 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman ve Şanlıurfa’daki sel dolayısıyla bölgeye ekipler sevk edildi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkalığı (AFAD), Adıyaman'ın Tut ilçesi ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Adıyaman'ın Tut içesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp durumda olan 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Ayrıca, arama ve kurtarma çalışmaları için Tut'a 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel, bölgedeki iş makinalarına ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği öğrenildi.

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte 111 milimetre yağış düştüğü bildirilen açıklamada, "Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinalarına ilaveten 270 adet iş makinası sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir" denildi.

Ayrıca, bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındığı da edinilen bilgiler arasında.
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