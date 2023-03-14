Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Özgür Özel'e, şahsına hakaret içeriklerine yönelik paylaşımları sebebiyle açılan davadan kazanmış olduğu 20 bin liralık tazminatı depremzedeler için AFAD'a bağışlayacağını söyledi.