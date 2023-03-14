Bakan Soylu CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı: AFAD'a bağışlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Özgür Özel'e, şahsına hakaret içeriklerine yönelik paylaşımları sebebiyle açılan davadan kazanmış olduğu 20 bin liralık tazminatı depremzedeler için AFAD'a bağışlayacağını söyledi.
Bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Soylu'ya yönelik hakaret içerikli paylaşım ve açıklamaları nedeniyle Özel'e Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada karar açıklandı. Özel'in açtığı karşı dava ise reddedildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, Özel aleyhine 20 bin lira manevi tazminata hükmedildi.
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