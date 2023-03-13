Denizli'de zehir tacirlerine operasyon! Kilolarca uyuşturucu madde bulundu

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılardan sevkiyat yapanlara her bir şüpheli tek tek yakayı ele veriyor.Bölgede, güvenlik güçlerince uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalar sıklaştırıldı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda büyük bir başarı elde edildi.Toplam 15 bin 626 gram esrar, 2 bin gram skunk, 477 birim sentetik kannabinoid, 50 adet sentetik ecza hap, 34 gram eroin, 19 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 12 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Trabzon'da polis ekiplerinin aldığı tedbire rağmen çantayı gidip açtı