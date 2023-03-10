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Bakan Akar: 4 bin kişilik çadır kent kuruldu, 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile görüşmeler yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Hatay'daki 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini belirterek, bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmelerin yapıldığını bildirdi.

Ekleme: 10.03.2023 - 15:23 Güncelleme: 10.03.2023 - 15:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar: 4 bin kişilik çadır kent kuruldu, 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile görüşmeler yapıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen illerden Hatay'daki faaliyetlerini sürdürüyor. Bakan Akar, organize sanayi bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde MSB ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu. NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"MEHMETÇİK DERSHANELERİ KURACAĞIZ"

Bakan Akar, "Gerek kalma yerleri gerekse sosyal alanlar açısından vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği bir çadır kent ortaya çıktı. Bunu daha da geliştireceğiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da sosyal imkanlardan yararlanmaları için gereken ortam sağlanıyor. Ayrıca geniş çadırlar var. Onları da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde gerekli öğretmen desteğinin sağlanması ile anaokulundan başlayarak üniversite hazırlık kursları dahil, Mehmetçik dershaneleri kuracağız" dedi.

"NATO İLE GEREKLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI,&NBSP;MUTABAKAT GERÇEKLEŞTİ"

NATO'nun Hatay'da toplam 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, "Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti" diye konuştu.

Ötençay Mahallesi'ndeki Hatay NATO Çadır Kenti'nin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tasfiyesi, 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi. Çadır kentte tuvalet, banyo, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, temiz ve atık su arıtma tesisleri, idari ofisler gibi birimler bulunuyor. Eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama dedektörü, yatak ve ranza bulunuyor. Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesi de yer alan çadır kentte, Mehmetçik okulları da yer alacak.
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