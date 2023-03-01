Ankara'da provokasyon! Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı

Türkiye 24 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.Büyük bir acının içinden geçilirken, devletin tüm kurumları gönüllülerle birlikte depremden etkilenen 11 ilde yaraları sarıyor.Bu süreçte ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntüleri acının ortasında teselli olurken, bu birliği gölgede bırakmak isteyenler de oluyor.Sosyal medyada ve sahada sık sık provokasyon yapan siyasi liderler ve partililer, engellenmeye çalışılırken bir provokatif görüntü de Ankara'dan geldi.Bu kez görüntüler Halkevleri'nden…Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk'ün kentte izinsiz basın açıklaması yapmak istemesinin üzerine polis ekipleri harekete geçti.Kendilerini uyaran ekibe karşı gelen Merttürk, önce hakaret savurdu. Ardından, “Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay'da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin.” diyerek bağırmaya başladı.Ekiplerin uyarılarının devam etmesinin üzerine uyarılara aldırmayan Merttürk, “Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum.” dedi.Bunun üzerine tansiyon yükselirken şahıs, yanında bulunan polis memuruna saldırmaya başladı.Yaşanan arbede sonrası saldırgan gruptan 9 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.