Bakan Bozdağ'dan deprem açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, 'Aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz, Türkiye'nin deprem yaşayan bütün illerinde seferber olmuştur. Devletimiz bütün imkanlarını enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harcamaktadır. Birçok açıdan büyük bir seferberlik içerisinde, büyük bir titizlikle enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedirler.Dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ salim bir şekilde çıkarmak. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın sağduyulu olması gerekiyor. Trafik yoğunluğu Diyarbakır'da çok fazla. Provokatif paylaşım yapanlar var. Bunlarla ilgili harekete geçilmiştir. Bütün vatandaşlarımızın yetkililerin açıklamalarına itibar etmeli.Diyarbarkı merkezde Bağlar ve Yenişehir'de hasar var, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Toplam 7 binada çökme var. Bu binalardan 5'i Bağlar, 2'si Yenişehir ilçesinde. Şu ana kadar hastaneye kaldırılan 473… Çok az sayıda vatandaşımızın hayati riski var. Çoğunun durumu iyi. Tedavileri devam etmektedir.' ifadelerini kullandı.