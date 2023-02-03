AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: AK Parti açık ara birinci parti

Bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş 'Muhalefet anketlerde açık ara geride. AK Parti açık ara birinci parti. Sahada sürekli toparlanma var. Bunda muhalefetin de payı var.' dedi.Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Temel özelliklerimizden birisi de sokakta ne konuşuluyorsa bunların hepsi bizim masamızda. Kendi eksikliklerimizi hatalarımızı masaya yatırıyoruz.Reformlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.Demokrasi konusunda atılması gereken adımlar var. Atılması gereken adımlar varsa atılır. Biz demokratik bir ülkeyiz. Şu andaki standartlar bize yeter demiyoruz. Meclis'te olan anayasa teklifi tam da bu açıdan önemli.BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİBurada siyasetin Meclis'teki aritmetik işlerine girmek istemem. Burada gayet şeffaf bir teklif vardır. Bu teklif AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bir teklifi olmasın gelin her Milletvekilinin elini koyduğu bir adım olsun.(CHP ve İYİ Parti'nin önerisi) Meclis aritmetiğine girmeyeceğim. Türkiye'nin başörtüsü konusunda ağır bir geçmişi var. Ağır, kara bir faşizm döneminden bahsediyoruz. Herkes için samimiyet sınavıdır.Bu ülkede Anayasa'nın nasıl yapılacağı bellidir. Bunu Türkiye'nin gündeminde kaldıralım. Türkiye'nin bir kara bir lekesini ortadan kaldıralım.Zor bir süreç olduğunu görüyorum ancak Meclis'in kendi iradesinin vereceği bir karardır.BAHÇELİ VE ERDOĞAN'IN GÖRÜŞMESİRutin bir görüşmeydi. O anda Türkiye'nin gündemindeki konular tabii ki seçim de konuşulmuştur.HÜDA-PAR'IN CUMHUR İTTİFAKINA KATILIMIYeni sistem 50+1 gerektiriyor. Partiler yeni sitemde seçim ittifakı yapıyorlar. Tabii ki AK Parti ve MHP iki ayrı parti. BBP ittifaktaki üçüncü parti. Ümit ederim ki HÜDA-PAR'da bu ittifakın içine katılır.AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİSeçim beyannamesi şubat ayının sonunda ortaya çıkacaktır. Yüzlerce somut teklif var, 50 yıl sonrasını konuşuyoruz.ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞEnflasyonda düşüş eğilimi var. Seçim sonrası olağanüstü bir durum olmayacak. Diğer ülkeler pandemide ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Devlet halka olağanüstü bir destek verdi. Türkiye daha olumlu bir noktaya gidiyor.ANKET SONUÇLARIGayet iyi gidiyor. İnşallah birinci turda alırız. İnşallah hem Cumhurbaşkanımız hem de Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu alacak.ALTILI MASA'NIN ORTAK MUTABAKAT METNİOrtak nokta Erdoğan karşıtlığı. Kusura bakmasınlar ancak AK Parti'nin çoktan yaptığı şeyi teklif olarak ortaya koydular. Türkiye'nin yeniden inşa edileceği değil, eski haline nasıl döndürüleceğiydi.