Fahiş kira artışlarına yönelik harekete geçiliyor: İki yıl hapis ile ağır para cezası gündemde

Adalet Bakanlığı'nca, Anayasa'da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütülüyor. Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütülüyor.Türk Ceza Kanunu'na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta, “İmar suçları Anayasa'daki affedilemeyecek suçlar arasına alınsın” demişti. Bu konuda bütün partilerin uzlaşarak, anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulunmuştu.Bozdağ'ın bu açıklamasının ardından gözler bu taslak çalışmaya çevrildi. Anayasa'nın 169. Maddesi'ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.