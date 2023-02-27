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AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı binalarda çökmeler yaşandığı öğrenilirken, deprem bölgedeki birçok şehirde hissedildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya'daki 5.6'lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!
Ekleme: 27.02.2023 - 13:28 Güncelleme: 27.02.2023 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
AFAD Müdürü açıkladı: Malatya'daki depremde 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı!
Deprem bölgesi sallanmaya devam ediyor...

Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

1 ÖLÜ 69 YARALI

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya'daki 5.6'lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını bildirdi.

Tatar, deprem ile ilgili son durumu da değerlendirdi.

"Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte 45 oldu.

3 ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eşdeğer. Sadece şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Bu 10 bin 282 artçı sarsıntılar neredeyse her 3 dakikada bir meydana geliyor. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. 5'in biraz üzerinde biraz altında vatandaşlarımızın hissedeceği büyüklükteki artçı sarsıntılar olacaktır. Bunların olması olağandır."



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