Enerji sıkıntısı var mı? Deprem bölgesi ile ilgili kritik sorular yanıt buldu: Bakan Dönmez tek tek açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez deprem bölgeleri ile ilgili kritik sorulara cevap verdi. Bakan Dönmez, 'Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı' ifadelerini kullanırken hedefin 1 yıl içinde konutların bitirilmesi olduğunu vurguladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:İlk anda arama-kurtarma faaliyetlerine yoğunlaştık. Akabinde de geçici barınma ile alakalı konularla meşgul oluyoruz. İlk etapta çadırlarımızı kurduk. Bir taraftan konteyner alanlarının yerleşeceği noktaları belirliyoruz.Konteyner alanları bizim belki bu kalıcı konutlar yapılıncaya kadarki geçici olarak yaşamımızı hayatımızı devam ettireceğimiz noktalar. Onların altyapısını da hazırlamak gerekiyor. Elektrik, su, atık su gibi ihtiyaçların da baştan belirleyip oralara getirmemiz gerekiyor. Bir taraftan sosyal donatı alanları kısıtlı da olsa yine konteyner kentlerde yapıyoruz. Kalıcı konutların altyapılarını hazırlıyoruz. Değişik şehirlerden konteynerlerimiz stoktakiler zaten hemen olay mahallerine gönderildi. Bir taraftan da seri bir şekilde AFAD'ımız konteyner imalatı yapabilen sanayicilerle görüşerek o bağlantıları yaptılar. Onlar da imalatlarını tamamladıkça da tüm deprem bölgelerine bu konteynerleri ulaştırıyorlar.Üst yapıdakileri görebiliyoruz hasarları ama hemen hemen benzer şekilde altyapıda da ciddi hasarlarımız oldu. Hem elektrik hem doğal gaz tarafında. Özellikle doğal gaz tarafında iletim hatlarımız ki bu bölgede birçok ilimizi besleyen ana iletim hatlarımız vardı, onlardan yaklaşık 20 tanesi ciddi hasar aldı.Deprem olduktan sonra da suretle teknik ekiplerimizi olay yerlerine hasar noktalarına sevk ettik. Suretle tamir çalışmalarına başladılar ilk 4-5 gün içerisinde de doğal gaz ana iletim hatlarındaki problemleri giderdik hamdolsun. Şehir girişlerine kadar bu gazı getirdik. Ancak evlerimize iş yerlerimize gelmesi için şehir içerisindeki gaz ya da elektrik tarafında elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gerek işler kontroller vardı. Orada da depremin ilk günlerinde arama-kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ettiği için can ve mal emniyeti açısından hasarın yoğun olduğu enkazların yoğun olduğu yerlerde biz tedbir amaçlı elektrik ve doğal gazı vermedik. Şimdi arama-kurtarma çalışmaları bitti artık enkaz kaldırma çalışmaları başlıyor. Bir taraftan da artık hem elektrik tarafından hem de gaz tarafında şebekelere elektrik ve gaz verilme çalışmaları başladı. Elektrikte biraz daha ileri seviyedeyiz.Deprem bölgesinde elektrik arzı büyük ölçüde tamamlandı. Deprem bölgesinde ısınma anlamında sıkıntı yaşanmıyor.Bölgede 2 gemimiz var 2 gemi daha göndereceğiz.Depremzedeler gittikleri yerde güvence bedeli ödemeyecek.