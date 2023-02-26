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Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Kuraklık nedeniyle Kozan barajında su seviyesinin yüzde 28.1’e kadar düşmesi çiftçileri endişelendirdi. Kuraklık edeniyle çekilen baraj suyu ve oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

Ekleme: 26.02.2023 - 11:20 Güncelleme: 26.02.2023 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi
Adana'nın Kozan ilçesinde barajda su seviyesi yüzde 28,1'e kadar düştü.

Kuraklık nedeniyle çekilen baraj suyu ve oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Kozan'da üretim yapan Atalay Özer, “Üretimde kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. İki gün önce mısır ekibi Çukurova'da başladı. İnşallah daha ileri boyutta bir kuraklık olmaz. Ekim yaptık ama yağış olmaz ise ve baraj sulaması olmayacağı için üretimde sıkıntı yaşayacağız.

Havaların sıcak olması nedeniyle buğday boylanmadı ve başağa geçmesi durumu ile verimde düşüş olacak gibi. Tarımda çok sulama gerektiren ürünlerde kısıtlama olması gerek gibi ya da kapalı sistem sulamaya geçilmeli. Ancak kuraklığın olumsuz etkisini böylelikle en aza indirerek kuraklıkla mücadele edebiliriz” dedi.

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi
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