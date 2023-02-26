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Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği

Türk siyasi tarihine icraatleri ve vizyonuyla damga vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 69 yaşına girdi. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Siyasilerin yanı sıra dünya liderlerinden de Erdoğan'a doğum günü mesajı iletildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği
Ekleme: 26.02.2023 - 17:32 Güncelleme: 26.02.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 69 yaşında: Dünya liderlerinden doğum günü tebriği
26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 69 yaşına girdi.

Sosyal medya kullanıcıları, #CumhurunBaşkanı69Yaşında, #RecepTayyipErdogan, DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN' hashtagi altında milyonlarca tweet atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Öte yandan dünya liderlerinden de Erdoğan için doğum günü mesajları paylaşıldı.

Putin: Cesaretiniz ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz ortaya çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurttaşları arasında ve yurt dışında yüksek itibara sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

'Ortak projeleri sistematik olarak hayata geçireceğiz'

Ülkesinde, Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesinde Erdoğan'ın kişisel katkısının takdir edildiğini kaydeden Putin, “Eminim ki karşılıklı yarar sağlayan ortak projeleri sistematik olarak hayata geçireceğiz, küresel ve bölgesel gündemdeki önemli konuların çözülmesine yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz” dedi.
Erdoğan'ın doğum gününü içtenlikle kutladığını söyleyen Putin, “Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum.” ifadesini kullandı.

Özbekistan ve Sırbistan'dan doğum günü mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise telefonla görüştüğü Erdoğan'a, Türkiye'de yaşanan deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini aktardı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı.
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