Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Adana'da eğitim ve öğretimin 13 Mart tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adana'da açıklamalarda bulundu.



1 Mart itibarıyla bu öğrencileri sınava hazırlamak için kursların devreye sokulacağını belirten Bakan Özer, 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz.' dedi.



ADANA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Bakan Özer, milyonların merakla beklediği 'Adana'da okulların ne zaman açılacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Özer, 'Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz' açıklamasında bulundu.



